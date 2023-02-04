В таком случае украинские избиратели успеют принять участие в выборах 2029 года в Европарламент.

Литовский политик, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что если переговоры о вступлении Украины в ЕС начинаются в этом году, Украина вполне реально может стать членом Евросоюза в 2029 году. Тогда украинцы также смогут принять участие в выборах в Европарламент.

"Интеграция Украины в Европейский Союз приносит не только экономическую выгоду для обеих сторон, а еще и несет достаточно большие геополитические изменения на всей Европейской части континента. Начало переговоров будет означать, что появятся новые инструменты: как измерить прогресс Украины, как помочь Украине, в каких местах надо прилагать усилия для реформ. И если посмотреть на наш опыт, опыт Центральной Европы, то Литве понадобилось три года, чтобы закончить переговоры, а для Польши четыре года", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Литовский политик отметил, что начало переговоров о вступлении в блок может дать отсчет, когда Украина может стать членом ЕС.

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"По нашим расчетам и то, что записано в различных документах Европарламента, если переговоры начинаются в этом году, то вполне реально, что переговоры и ратификация всех документов закончатся до конца этого десятилетия. То есть Украина может стать членом ЕС, скажем, в 2029 году, и в таком случае украинские избиратели успеют принять участие в выборах 2029 года до Европарламента. Это был бы ответ и лидерам стран ЕС, которые еще скептически или очень осторожно относятся к перспективе Украины стать членом ЕС. По моему мнению, было бы очень большой ошибкой Европейского Союза, если он не смог бы сконцентрировать политическую волю и позволил бы всему процессу интеграции тянуться несколько десятилетий", – объяснил Кубилюс.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила уже 72% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Она обратила внимание на объем работы, выполненный всеми ветвями украинской власти после получения государством статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, во время саммита Украина - ЕС, который 3 февраля 2023 года проходил в Киеве, был одобрен план действий по дальнейшей интеграции секторов украинской экономики в общий рынок Европейского Союза.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сейчас демонстрирует хороший прогресс в выполнении семи рекомендаций для подготовки к вступлению в Евросоюз.

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