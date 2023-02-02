Цель визита – углубление поддержки и сотрудничества.

В Украину прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Хорошо вернуться в Киев, мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС рядом с Украиной как никогда, и для дальнейшего углубления нашей поддержке и сотрудничестве", – написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter и опубликовала фото.

Жозеп Боррель, сообщая о визите, написал, что его целью является "передать самый сильный сигнал поддержки ЕС всем украинцам, которые защищают свою страну".

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"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с тех пор, как Россия начала войну. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет в дальнейшем – для победы и восстановления", – прокомментировал главный дипломат ЕС.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал европейских партнеров.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня в Украине. Приветствуем союзников", - отметил он в Telegram

Визит лидеров ЕС в Украину 2 февраля - что известно

Накануне западные СМИ сообщали, что более дюжины высокопоставленных чиновников ЕС вскоре совершат визит в Украину.

В четверг высокопоставленные лица Европейской комиссии встретятся со своими коллегами в правительстве Украины. В пятницу Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

По информации Sky News, ожидается, что стороны будут обсуждать увеличение финансовой и военной помощи Украины, расширение доступа украинской продукции на рынок ЕС, помощь стране в покрытии энергетических потребностей, новые санкции против России, расширение зоны мобильных звонков без роуминга между ЕС и Украиной.

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