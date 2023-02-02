Весной будет представлена устная оценка по выполнению Украиной семи требований, а осенью - большой письменный отчет.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявляет, что Украина сейчас демонстрирует хороший прогресс в выполнении семи рекомендаций для подготовки к вступлению в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем после заседания Коллегии комиссаров Европейской комиссии с правительством Украины.

Президент Еврокомиссии напомнила, что с Украиной, как страной кандидатом было согласовано, что надо выполнить семь рекомендаций.

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"Украина достигает хорошего прогресса по этим семи шагам", - сказала фон дер Ляйен.

Она пояснила, что сначала будет устная оценка относительно прогресса Украины в выполнении семи рекомендаций. Эта устная оценка будет представлена весной для всех 27 стран-членов Евросоюза.

"Но внимание сосредоточится на большом письменном отчете, который будет представлен осенью в отчете о расширении", - сказала фон дер Ляєн.

Она отметила, что различные службы Еврокомиссии собирают данные и проводят переговоры с представителями украинской власти и изучают текущий прогресс, чтобы продемонстрировать сдвиги, полученные со времени предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В частности, профессиональные эксперты проводят заседания. По ее словам, вчера и сегодня эксперты подробно рассмотрели то, что еще необходимо сделать для выполнения семи рекомендаций и что уже сделано.

Как сказал Шмигаль, из семи рекомендаций уже выполнены такие шаги как принятие закона о деолихархизации (происходит работа над подзаконными актами), принятие законов о медиа и национальных меньшинствах. Также уже состоялось назначение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит завершение процесса с назначения директора Национального антикоррупционного бюро (конкурсная комиссия находится на последнем этапе и проводит собеседования с кандидатами), состоялось избрание членов Высшего совета правосудия Украины (что создает возможность назначить Этическую комиссию и начать работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Кроме того, принято законодательство о назначении судей Конституционного суда. Также надо выполнить требования Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) относительно прозрачности средств.

"Фактически, по всем семи пунктам - они либо выполнены, либо есть значительный прогресс, и мы понимаем, когда они будут выполнены", - отметил Шмыгаль.

Как сказал премьер, представление весной устной оценки даст понимание, завершила ли Украина выполнение семи пунктов и сможет ли Украина летом начинать работать над анализом 35 разделов будущего соглашения о членстве.

"И осенью, когда будет большой отчет, мы уже получим фактически конечный отчет. Эта устная оценка дает нам возможность максимально качественно подойти к большому осеннему отчету. После этого, когда мы будем понимать нашу готовность к началу переговоров по 35 разделах нашей сделки и требований ЕС, я убежден, мы будем вести переговоры с Евросоюзом", - сказал Шмыгаль.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, Украина весной ждет промежуточную оценку Европейской комиссии по выполнению семи рекомендаций для начала переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кабинет министров Украины должен обеспечить, что в этом году не останется никакой преграды для начала переговоров относительно приобретения полноправного членства Украины в ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские власти намерены до конца 2024 года сделать все необходимое, чтобы Украина была готова стать членом Европейского Союза. В то же время до конца этого года Украина должна быть готова к переговорам относительно членства.

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