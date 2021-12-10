Президент отметил: США и европейские страны поддерживают Украину в том, что она не ведется на провокации РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинский корабль "ничего" не нарушал в Азовском море.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".

"Во-первых, мы ничего не нарушали. Во-вторых, я вам скажу: и Соединенные Штаты Америки, и Европа, кстати, поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что вы не идете на многочисленные провокации с разных сторон, - со стороны и России, и со стороны информационных провокаций, например, со стороны сепаратистов - выстрелы", - отметил Зеленский.

Глава государства сказал, что "надо на все спокойно смотреть и не кричать, что завтра сюда зайдет враг и все пропало, давайте очень срочно помогайте нам...".

"Надо быть крепкими, рассчитывать на себя, на свою армию. Они точно патриоты. И тут точно уж вопрос не в количестве. (Украина - УНИАН) - великая страна. Она это показала в начале войны на востоке. Все готовы в любой момент стать военными и защищать свою страну", - сказал Зеленский.

Читайте также"Очередной акт агрессии": США отреагировали на инцидент с украинским судном "Донбасс"Как сообщал УНИАН, 9 декабря в ФСБ РФ заявили о движении корабля управления "Донбасс" ВМС Украины, который якобы "создает угрозу безопасности мореплавания", в направлении Керченского пролива.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что украинский корабль находился в Азовском море на законных основаниях. По его словам, поисково-спасательное судно выполняло свою работу без вооружения.

В Минобороны Украины заявили, что Российская Федерация перекрыла около 70% акватории Азовского моря, препятствуюя свободному судоходству.

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Автор: Виталий Саенко