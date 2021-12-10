Пресс-секретарь Путина считает, что ситуация якобы была опасной.

В Кремле испугались невооруженного украинского корабля в Азовском море. Сначала в РФ заявили о том, что судно "Донбасс" якобы двигалось к Керченскому проливу, а после этого ситуацию назвали "опасной провокацией".

С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, движение украинского корабля, который якобы приближался к Керченскому проливу, выглядит как провокация.

"Произошедшее лишний раз показывает, наверное, потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", - заявил Песков.

Однако в чем заключалась так называемая провокация и почему в Кремле испугались невооруженного поисково-спасательного судна - он не пояснил.

"Истерика" РФ из-за украинского корабля в Азовском море - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в ФСБ России заявили о движении украинского корабля к Керченскому проливу. Позже там же сообщили, что корабль "Донбасс", который якобы направлялся в Керченский пролив, лег на обратный курс.

После этого министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе и подчеркнул, что судно находилось там на законных основаниях.

Читайте также"Очередной акт агрессии": США отреагировали на инцидент с украинским судном "Донбасс""Было провокационное заявление российской стороны, со стороны ФСБшных кораблей. Что якобы наш украинский корабль осуществлял им угрозу и чуть не атаковал Керченский пролив. Это было очень странно. Потому что это наше поисково-спасательное судно, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18-ти морских милях, то есть, это более 33 километров, в Азовском море, которое является морем общего пользования", - сказал Резников.

Автор: Полина Кузенко