Украина и Словакия проведут переговоры по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки природного газа.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой взаимодействие в сфере безопасности.

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров стран, сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства.

Зеленский поблагодарил Чапутову за неизменную солидарность Словакии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Украины.

Глава государства проинформировал свою коллегу об инициативе украинской стороны относительно активизации переговорного процесса в рамках "нормандского формата" и выполнения Минских договоренностей.

Лидеры коснулись вопроса взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности.

Кроме того, президент Украины высоко оценил поддержку со стороны Словакии европейских и евроатлантических устремлений нашего государства.

Отдельное внимание во время разговора было уделено вопросам энергетической безопасности.

"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока-2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", - подчеркнул Зеленский.

Стороны договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.

Собеседники также обменялись мнениями по ситуации с COVID-19 в Украине и Словакии и мерам по противодействию распространению пандемии.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать из Венгрии, Словакии и Польши около 300 млн кубометров газа из стран Европы по рыночной цене, которая сейчас достигает тысячи долларов за тысячу кубометров.

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