По словам Чапутовой, чрезвычайно важно, чтобы Украина имела «визию» своего вступления в ЕС.

Президент Словакии Зузана Чапутова убеждена, что для Украины должны быть определены конкретные условия вступления в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие транслировал Офис президента Украины в Facebook.

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"Если речь идет о присоединении или вступлении Украины в Европейский Союз и если стоит вопрос, что может сделать Словакия в этом направлении, то в первую очередь, это четкая позиция Словакии, которую она представляет перед всеми членами ЕС: речь идет о принципе, что каждая страна имеет право выбрать, куда направляется ее будущее", - заявила она.

«Мы будем стараться, чтобы конкретные страны-члены Европейского Союза установили конкретные условия вступления Украины в ЕС», - отметила президент Словакии.

По ее словам, очень важно, чтобы Украина имела «визию» своего вступления в ЕС.

Чапутова также подчеркнула, что для вступления Украины в ЕС нужно провести необходимые реформы.

«Словакия может оказать помощь, имея опыт своего вступления в такую организации как Евросоюз, наши специалисты могут помочь в этом процессе», - заметила президент.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства.

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Автор: Константин Гончаров