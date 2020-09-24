Президент Словакии Зузана Чапутова убеждена, что для Украины должны быть определены конкретные условия вступления в Европейский Союз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие транслировал Офис президента Украины в Facebook.
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"Если речь идет о присоединении или вступлении Украины в Европейский Союз и если стоит вопрос, что может сделать Словакия в этом направлении, то в первую очередь, это четкая позиция Словакии, которую она представляет перед всеми членами ЕС: речь идет о принципе, что каждая страна имеет право выбрать, куда направляется ее будущее", - заявила она.
«Мы будем стараться, чтобы конкретные страны-члены Европейского Союза установили конкретные условия вступления Украины в ЕС», - отметила президент Словакии.
По ее словам, очень важно, чтобы Украина имела «визию» своего вступления в ЕС.
Чапутова также подчеркнула, что для вступления Украины в ЕС нужно провести необходимые реформы.
«Словакия может оказать помощь, имея опыт своего вступления в такую организации как Евросоюз, наши специалисты могут помочь в этом процессе», - заметила президент.
Как сообщал УНИАН, 23 сентября президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства.
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