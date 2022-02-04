Газ будет закачан для устойчивого прохождения уже следующего отопительного сезона.

Украина за январь потребила газа меньше запланированного уровня, и в феврале возобновляет импорт голубого топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"В течение января из хранилищ было отобрано меньше газа, чем мы планировали. Планировали мы отобрать более 3 млрд куб. м газа, а по фату было отобрано около 2,4 млрд куб. м", - сказал он.

По словам министра, уже начался импорт газа, который будет закачан для устойчивого прохождения уже следующего отопительного сезона.

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Также глава ведомства сообщил об увеличении гарантированных мощностей для импорта газа в Украину из Словакии, до 42 млн куб. м в сутки, а также из Венгрии, до 8 млн куб. м в сутки.

"Соответственно сейчас Украина уже имеет гарантированные объемы возможности импорта газа объемом 50 млн кубических метров в сутки, что является абсолютно достаточным для того, чтобы наполнить хранилища для прохождения (следующего отопительного сезона - ред.)", - сказал Галущенко.

На февраль из Венгрии запланировано закупить около 130 млн куб.м, добавил министр.

Запасы газа:

По состоянию на начало февраля запасы природного газа составляли 11 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. об.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.