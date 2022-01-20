19 января Блинкен в Киеве пообещал предоставить Украине дополнительное оружие.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с сенаторами США передал американской стороне, что санкции против России после ее нападения на Украину не сдержат Кремль.

Об этом пишет Axios со ссылкой на четыре информированных источника.

Сенат сейчас работает над масштабным пакетом санкций, чтобы сдержать Россию от ее нападения на Украину. Демократы и республиканцы на стороне поддержки Киева, однако расходятся во мнениях относительно сроков введения ограничений: ввести санкции сейчас, чтобы продемонстрировать решимость, или сохранить угрозы будущих санкций и продемонстрировать высокую цену в случае нападения.

Ведущий демократ в Сенате Боб Менендес представил законопроект о санкциях, который вступит в силу в случае вторжения РФ в Украину. Его же коллега-республиканец Джим Риш предложил законопроект о немедленных санкциях и остановке запуска "Северного потока-2".

Читайте такжеУ Байдена назвали три способа защиты Украины от РоссииКак поясняет издание, законопроект демократов позволит Байдену право решать, когда вводить санкции, на что он уже имеет право. Республиканский законопроект "заставит президента сделать это немедленно".

В разговоре с сенаторами Владимир Зеленский "был предельно понятен", рассказал изданию собеседник, близкий к украинскому главы: "Северный поток" должен быть санкционирован сейчас, а любые будущие санкции в отношении "Северного потока" или другие санкции не помогают – то ли политика, то ли закон".

Санкции, обусловленные последующей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, в худшем – фактически взбодрят Путина", добавил источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "российский менталитет": "Путин не понимает таких расплывчатых угроз. "Если" не в его лексиконе. Есть "да" и есть "нет".

В свою очередь, высокопоставленный помощник демократов подтвердил Axios: "Если кто-то и понимает опасность вмешательства в законодательный процесс другой страны, то это президент Зеленский".

В то же время другой высокопоставленный помощник демократов отметил, что тон разговора с украинским главой был позитивным и теплым, несмотря на разногласия относительно того, когда должны быть введены санкции.

"В фокусе политики администрации США является выстраивание самого жесткого пакета санкций, который только может быть введен при поддержке европейских союзников. Потому что, хотим мы этого или нет, европейцы на самом деле имеют более сильную руку в отношении санкций, которые могут навредить России", - сказал помощник.

Группа сенаторов посетила Киев 17 января. По итогам встречи с украинским руководством законодатели сделали совместное заявление, в котором предупредили Путина о последствиях в случае новой вооруженной агрессии.

После этого сенаторы встретились с Байденом и обсудили дипломатические пути урегулирования геополитического кризиса и тесное сотрудничество администрации США с Конгрессом, в том числе относительно этого.

На днях украинскую столицу также посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который еще раз подтвердил поддержку Украины перед лицом российской угрозы. На пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Блинкен вспомнил об отправке ВСУ дополнительного оружия.

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