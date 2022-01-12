Санкции будут введены против высокопоставленных российских официальных лиц, а также против ключевых банковских структур РФ.

В Сенате Соединенных Штатов Америки подготовили санкции против Российской Федерации на случай, если она вторгнется в Украину.

Законопроект разработал председатель Комитета по международным отношениям Боб Менендес, сообщает "Голос Америки".

Широкие санкции будут введены против высокопоставленных российских официальных лиц, включая Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур РФ, если Москва начнет военные действия против Украины.

Об этом заявили сенатские демократы, говоря о новом законодательном акте, подготовленном в верхней палате Конгресса.

По данным газеты Washington Post, кроме санкций, законопроект предусматривает шаги по укреплению безопасности Украины и призывает США "рассмотреть все доступные и надлежащие меры" для обеспечения того, чтобы газопровод "Северный поток-2" – "инструмент вредоносного влияния Российской Федерации" – не был введен в действие.

Как отмечается в представленном сенаторами-демократами докладе, действие законопроекта распространяется и на компании в России, предлагающие безопасные системы обмена сообщениями, в частности, SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.

Читайте такжеНАТО и РФ имеют существенные разногласия по Украине - СтолтенбергСогласно сообщению Washington Post, почти два десятка сенатских демократов, в частности, лидер большинства Чак Шумер, уже поддержали этот законопроект.

Представитель Совета национальной безопасности сообщил изданию, что Белый дом поддерживает законопроект Менендеса, который "вызовет серьезные издержки для российской экономики", если Россия продолжит вторжение в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила, что "если Россия глубже вторгнется в Украину, будет значительная цена и последствия, которые выйдут далеко за пределы того, с чем россияне столкнулись в 2014 году".

В Брюсселе сегодня, 12 января, состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вокруг Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

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