Он отметил, что надо реально смотреть на вещи и не давать чрезмерных обещаний.

Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшее время.

Такое мнение высказал британский министр обороны Бен Уоллес в интервью The Washington Post. Он отметил, что сейчас есть разногласия относительно пути Украины в Альянсу. Но, как указал министр, НАТО, как и Евросоюз, не должны повторять ошибки и давать бльшие обещания Украине.

"Надо быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе; этого не произойдет в ближайшее время", – сказал Уоллес.

Относительно гарантий безопасности Уоллес отметил, что много государств готовы к двусторонним или многосторонним "пактам о взаимной обороне" с Украиной и взять на себя долгосрочные обязательства по совершенствованию военного потенциала страны, чтобы исключить любые нападения на Украину в будущем.

По мнению Уоллеса, такие двусторонние договоренности могут иметь успех в сдерживании РФ, поскольку "российские сухопутные войска будут значительно истощены в течение ближайших 10 лет".

Министр подчеркнул, что западные партнеры поддерживают предоставление оружия и финансирования Украине и при этом не принуждают украинские власти к началу мирных переговоров с Кремлем.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. НАТО пришло к согласию относительно присоединения Украины, но этого не может произойти, пока идет война. Президент Владимир Зеленский и сам сказал, что о вступлении до окончания войны речи быть не может. Но на июльском саммите НАТО он рассчитывает получить гарантии безопасности от стран-партнеров на период до присоединения страны к НАТО.

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