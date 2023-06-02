По его словам, это будет вредить якобы безопасности России.

В Кремле разразились угрозами и возмущением, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что интересы России якобы не будут в безопасности, если НАТО расширится за счет Украины.

"РФ будет обеспечивать свою безопасность, это исключает членство Украины в НАТО", - сообщил Песков.

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Призывы Киева к Альянсу принять Украину в НАТО представитель Путина назвал "свидетельством неготовности и нежелания садиться за стол переговоров".

Путь Украины в НАТО

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. Впоследствии стало известно, что НАТО дошло согласия относительно присоединения Украины, но этого не может произойти, пока идет война.

Президент Владимир Зеленский и сам заявил, что о вступлении до окончания войны речи быть не может. Но на июльском саммите НАТО он рассчитывает получить гарантии безопасности от стран-партнеров на период до присоединения страны к НАТО.

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