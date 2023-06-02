Президент добавил, что до конца войны членство Украины в НАТО невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует втягивать ни одну из стран НАТО в войну. По словам главы государства, Украина также понимает, что до конца войны не сможет стать членом НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве:

"Мы не ищем замену НАТО..., не ищем альтернативы... Приведите мне пример, какая страна НАТО воюет сегодня с Россией или на территории какой страны сейчас присутствуют российские войска".

Президент также подчеркнул, что Украина не будет членом НАТО, пока продолжается эта война.

"Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно... мы люди адекватные и понимаем, что ни одну из стран НАТО мы не будем втягивать в войну", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, гарантии безопасности, которые сейчас получает Украина от стран НАТО, в частности, санкции, финансовые гарантии и оружие, должны действовать, пока Украина не станет членом НАТО.

Украина и НАТО

Как сообщал УНИАН, заявку на членство в НАТО Украина подала осенью прошлого года. Члены НАТО неоднократно заявляли о том, что о вступлении Украины в Альянс речь не может идти, пока идет война. Об этом ранее заявлял и Зеленский. В частности сегодня это утверждение повторил британский министр обороны Бен Уоллес, подчеркнув, что вступление Украины в НАТО не состоится ни на вильнюсском саммите, ни вообще в ближайшее время.

Однако Украина рассчитывает получить четкие гарантии безопасности от стран-членов на июльском саммите НАТО, которые будут действовать до вступления Украины в Альянс.

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