Он добавил, что партнеры будут дальше поддерживать Украину, "чтобы убедиться, что она одержит победу над российской агрессией".

Одной из главных причин успеха, которого достигла Украина в борьбе с российскими оккупантами, было единство НАТО в ее поддержке.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Голос Америки. "Мы с самого начала сказали, что будем делать по поддержке Украины, по давлению на РФ, по укреплению НАТО. Мы сделали то, что говорили, и будем делать", – сказал Блинкен.

Политик отметил, что партнеры будут дальше оказывать помощь Украине, "чтобы убедиться, что она одержит победу над российской агрессией".

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Госсекретарь США отметил, что союзники по НАТО также продолжат "укреплять Альянс путем разработки планов сдерживания и обороны", а также продолжат процесс привлечения новых членов в Альянс, в частности Швеции.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом альянса, "когда наступит подходящее время".

"Члены НАТО и Украина должны решить, когда наступит подходящее время. Не Москве решать вопрос о расширении НАТО", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что главное сейчас-обеспечить победу Украины, "потому что только с независимой, суверенной Украиной в Европе вообще можно решать вопросы членства" и другие вопросы.

При этом дипломаты из стран-членов НАТО сказали, что США, которые были главным двигателем продвижения Украины в НАТО в 2008 году, в настоящее время не желают идти дальше обещания относительно членства, которое было дано 15 лет назад.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на присоединение к НАТО в сентябре 2022 года. После этого в НАТО пришли к согласию относительно присоединения Украины. Оно осуществится после войны с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев понимает, что до окончания войны Украина вступить в НАТО не сможет. А 1 июня Зеленский отметил, что страна готова к членству в НАТО, но ожидает от Альянса достижения соответствующего консенсуса.

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