Михаил Подоляк дал стране-агрессору совет.

В Офисе президента посоветовали российскому руководству сосредоточиться на своем послевоенном статусе, вместо того, чтобы размышлять о вступлении Украины в НАТО.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк написал в своем микроблоге Twitter, что суверенитет Украины безусловен и только Украина определяет, куда, как и зачем она вступает. "НАТО - это обязательное и ближайшее будущее", - отметил он, очевидно комментируя заявление пресс-секретаря Путина о том, что РФ "исключает членство Украины" в Альянсе.

"РФ же надо сосредоточиться на своем собственном послевоенном статусе, который потребует значительного разоружения, отказа от фиктивных блоков и союзных государств, изменения внешней политики и тому подобное... Поэтому уже теперь подбирайте на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с развитым навыком "логика", способных осознать реальный мир..."- отметил он.

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Вступление Украины в НАТО: что известно

Как известно, государство длительное время стремилось стать членом Альянса. Уже после начала российского полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ускоренном порядке.

В июле в Вильнюсе должен состояться следующий саммит НАТО, на него пригласили Зеленского.

Генеральный секретарь Альянса заявлял, что все союзники соглашаются с тем, что будущее Украины-это членство в НАТО.

Неоднократно сообщалось, что Украина не сможет стать частью НАТО во время войны. Власти и союзники страны хотят получить от Альянса гарантии того, что после завершения войны это будет возможно.

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