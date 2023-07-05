Президент Украины отправился в поездку в Софию, где, скорее всего, встретится с лидерами, придерживающимися разных взглядов относительно России.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что "сожалеет" об утечке информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Софию в четверг.

Визит изначально держался в секрете из соображений безопасности, но во вторник дипломатические источники передали информацию о планах болгарскому изданию 24chasa.bg, пишет Politico.

Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию во вторник и извинился за заблаговременные разоблачения.

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"К такому визиту готовились некоторое время, он не публичный. Сожалею, что информация просочилась в открытый доступ", - сказал он.

Новый премьер-министр Болгарии Николай Денков горячо поддерживает Украину, но ее президент Румен Радев двусмысленно относится к позиции Болгарии в НАТО и враждебно относится к вооружению Киева. Ожидается, что Зеленский как глава государства встретится с Радевым во время такого визита. Правительство Софии недавно объявило о новом пакете военной помощи для Украины.

Визит Зеленского в Болгарию - детали

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый визит в Болгарию в четверг по приглашению болгарского правительства, что считается знаком признательности за военную помощь, которую София оказывает Киеву до сих пор. Визит Зеленского является признаком изменения внешней политики Болгарии с избранием нового правительства, поддержанного проевропейскими партиями ГЕРБ, "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Болгарская военная помощь Украине будет увеличена в этом году, заявил министр обороны страны Тодор Тагарев. Он сказал, что страна отправит оружие после того, как закончат анализ потребностей украинской армии и того, сколько болгарские вооруженные силы способны дать.

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