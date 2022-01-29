Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров мирового бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны России.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил миллиардера Ричарда Брэнсона и мировое бизнес-сообщество за поддержку Украины.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше всех понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, – чрезвычайно важен", - написал он.

Напомним, миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Брэнсон призвал лидеров мирового бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны России.

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Как сообщал УНИАН, ранее Россия, вероятно, провела последние приготовления к вторжению в Украину, отправив к ее границам медицинские подразделения, пишет газета The Wall Street Journal. Это выводит Россию на уровень готовности, которого она не достигала в прошлом, отмечает издание.

Вместе с тем чиновники в НАТО признают, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого требуется стянуть гораздо больше войск. Они считают, что для вторжения в такую большую страну с такими вооруженными силами, как Украина, нужны военные возможности, "отличные от тех, которые развернуты в это время".

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