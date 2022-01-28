Чиновники Альянса считают, что тех сил, которые РФ уже стянула к украинским границам мало для полномасштабного вторжения.

Чиновники в НАТО признали, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого требуется стянуть гораздо больше войск.

По словам чиновника НАТО, чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами как Украина, нужны военные возможности, "отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", сообщает euractiv.

При этом источник издания в Альянсе отметил, что только президент Владимир Путин знает что произойдет, в то время, как другое руководство Кремля даже понятия не имеет.

"В конце концов, с большим терпением, взлетами и падениями и большим количеством времени, в какой-то момент мы начнем успокаиваться, но мы не можем исключить, что что-то внезапно может произойти", - сказал источник.

При этом он отметил, что у НАТО нет ни обязанности, ни права на военное вмешательство в Украине, поскольку она не является членом Альянса, но все было бы совсем по-другому, если бы страна НАТО подверглась нападению.

"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - сказал источник.

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Тем не менее, добавил источник, Украина является "партнером с повышенными возможностями" НАТО, а это означает, что у Альянса есть определенные моральные обязательства, которые могут привести к массовым санкциям против Москвы в случае вторжени в Украину.

Кроме того, источник отметил, что "невозможно договориться о том, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО", также Россия не может говорить Альянсу вывести силы из Болгарии и Румынии. Источник уточнил, что предварительным условием для дальнейших переговоров с РФ по другим вопросам является отвод ее войск от украинской границы. Американцы "действительно хотят" немедленной деэскалации с Россией, но диалог с тысячами российских военнослужащих на границе с Украиной невозможен, подытожил источник в НАТО.

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