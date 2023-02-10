В четверг, 9 февраля 2023 года, в рамках своей поездки в Броюссель президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом І. Он передал королю обломок сбитого российского самолета.
Как сообщила пресс-служба бельгийского королевского дворца в Facebook, к встрече также присоединился премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Отмечается, что президент Зеленский передал королю Бельгии фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Украинские летчики оставили на нем свое послание. На обломке написано: "Вместе мы победим".
Война в Украине: поддержка Бельгии
В конце января 2023 года правительство Бельгии приняло решение о пакете оборонной поддержки для Украины, что усилит нашу противовоздушную оборону. Министр обороны Бельгии Людевин Дедондер сообщила, что в пакет помощи входят ракеты для ПВО, противотанковые ракеты, пулеметы, гранаты, боеприпасы и бронированные джипы.
Кроме того, Бельгия может поставить Украине танки Leopard 1, ранее снятые с вооружения и проданные частному предпринимателю. Сейчас идут переговоры о выкупе их назад.
В то же время премьер-министр страны Александр де Кроо заявил, что Бельгия не может передать Украине свои истребители, поскольку самолеты нужны ей самой.
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