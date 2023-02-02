Давно списанные и проданные частным владельцам танки являются ровесниками советских Т-64.

Бельгия может поставить Украине танки Leopard 1, ранее снятые с вооружения и проданные частному предпринимателю. Сейчас идут переговоры о выкупе бронемашин обратно. Об этом сообщает Reuters.

После снятия с вооружения бельгийской армии "Леопардов" первого поколения они были проданы бизнесмену Фредди Верслуйсу. Сейчас он готов продать их обратно, но уже с солидной наценкой.

"В мире еще есть страны, у которых есть эти танки Leopard 1. Так что всегда есть возможность либо продать запчасти, либо продать дополнительные танки целиком", – отметил Верслуйс.

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По информации бельгийского Минобороны, бизнесмен купил у них около полусотни списанных танков по 10-15 тысяч евро за штуку. Теперь же он готов вернуть их в обмен на 300–500 тысяч евро за единицу.

Сам Верслуйс утверждает, что из 50 купленных тогда танков лишь 33 оказались пригодны для использования. В цену перепродажи бизнесмен включил работы по переоборудованию и обслуживанию этих машин.

Утверждается, что танки можно подготовить к отправке в Украину за несколько месяцев. Однако переговоры всё еще продолжаются.

Следует отметить, что танк Leopard 1 – достаточно старая машина, разработанная в начале 1960-х. Является ровесником советского Т-64. Однако "Леопард" выпускался вплоть до середины 1980-х, пройдя несколько этапов глубокой модернизации.

Поставки танков в Украину – последние новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал поставки танков Украине. По его мнению, данное решение не поможет решить проблемы, которые создает Российская Федерация.

Военный эксперт заявил, что танки Leopard могут появиться на полях сражений в Украине уже через несколько недель. По его мнению, наиболее мотивированные украинские бойцы, которые имеют опыт ведения боевых действий с украинскими или советскими танками, овладеют "Леопардами" менее чем за месяц.

В первой волне ВСУ получат до 140 единиц западных танков. "Танковая коалиция" насчитывает сейчас 12 участников, но еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы.

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