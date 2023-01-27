Речь идет о помощи Украине, которая позволит увеличить мобильность военных на поле боя.

Правительство Бельгии приняло решение о пакете военной поддержки для Украины, которая усилит нашу противовоздушную оборону, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня же имеем весомую новость из Бельгии – страны, в которой расположены руководящие структуры Евросоюза. Есть решение правительства Бельгии о пакете поддержки для нашей обороны. То, что усилит ПВО, то, что увеличит мобильность наших военных на поле боя. Я благодарю за эту поддержку. Я благодарю все страны, всех лидеров, которые на этой неделе своими решениями доказали, что российская агрессия терпит поражение", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро в Twitter отметил, что это самый крупный пакет помощи от страны: "Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Именно поэтому Бельгия усиливает свою военную поддержку Украины, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет помощи. Украина победит в этой войне. Наша безопасность и ценности также находятся под угрозой".

Видео дня

Правительство Бельгии приняло решение о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро сегодня, 27 января.

Министр обороны Бельгии Людевин Дедондер сообщила, что в пакет помощи входят ракеты для ПВО, противотанковые ракеты, пулеметы, гранаты, боеприпасы, и бронированные джипы. Она отметила, что часть из них закуплена у частных компаний.

Что войдет в пакет - подробнее:

ракеты AIM-120 AMRAAM для комплексов NASAMS;

неназванное количество пусковых установок для ЗРК Mistral;

80 бронеавтомобилей IVECO Lynx и 150 грузовиков Volvo;

стрелковое оружие.

Военная помощь от Запада – ключевое на сегодня

На днях Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

Сегодня также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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