Детали не разглашают.

Глава Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского лично принять участие в саммите лидеров стран Европейского союза.

Об этом сообщил его представитель Баренд Лейтс в микроблоге Twitter. Известно, что саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе 9-10 февраля. Дополнительную информацию не публикуют из соображений безопасности.

"Глава Европейского совета пригласил Президента Владимира Зеленского лично принять участие в будущем саммите Европейского Совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не будет предоставлена", - написал Лейтс.

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Зеленского приглашают в Брюссель: что известно

Вчера в СМИ появилась информация о том, что в Европейском Союзе ожидают, что президент Украины примет участие в саммите лидеров ЕС.

По данным журналистов, он может выступить на внеочередной сессии Европарламента.

Напомним, что в начале февраля в Украину прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Брюссель, Зеленский сказал, что это влечет за собой большие риски.

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