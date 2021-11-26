По его словам, главное, что они "не ложились под Януковича".

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного, что в его команде работают люди, которые занимали должности во времена Януковича.

Об этом он заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

"Что касается новых лиц. В большинстве своем лица новые. Да, вы правы, есть люди со времен Януковича. Но ведь это не его соратники. Но и мы с вами жили во времена Януковича. Я был продюсером компании, которая не ложилась под Януковича, а вы были, наверное, журналистом, который так же выполнял свое дело честно", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Офисе генерального прокурора объявили о завершение досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц (бывших руководителей силового блока), которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева, что привело к гибели 67 гражданских лиц.

Всех их будут судить заочно, поскольку они с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, в основном на территории России.

Пресс-марафон Зеленского

Напомним, в пятницу, 26 ноября, проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

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Автор: Дмитрий Хилюк