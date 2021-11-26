Президент Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналиста Юрия Бутусова, почему при его каденции был сорван ряд спецопераций наших разведчиков и причастен ли к этому руководитель комитета по разведке Руслан Демченко.
Это произошло во время пресс-марафона 26 ноября.
Журналист Юрий Бутусов спросил у президента, не стыдно ли ему за срыв нескольких операций, которые сорвались после того, как Зеленский назначил Демченко руководителем комитета по разведке.
Речь идет о срыве спецопераций по поставкам в Украину клиспронов, захвате тюрьмы "Изоляция", касательно вагнеровцев летом 2020 года и еще нескольких операций, в частности в декабре прошлого года - тогда попал в засаду и погиб разведчик Евгений Голубев.
Читайте такжеЗеленский заявил, что телефон Ермака "слушали" иностранные разведкиЗеленский сначала ответил, что Демченко служил также и в администрации президента Порошенко, а во времена Януковича он, будучи на посту заместителя министра иностранных дел, не ставил подписи под харьковскими соглашениями.
Затем Зеленский начал обвинять Александра Турчинова в потере Крыма, а Порошенко - Донбасса.
Затем перешел к обвинениям и самого журналиста.
"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизни и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно два-три международных разговора я провожу из-за вас. Потому что вы - первый человек, который показал информацию об ответе нашего дрона по НВФ на оккупированном Донбассе. Вы выложили эту информацию и точно так же, как сливали информацию о Бурбе. Хочу вам напомнить, когда я стал президентом, мы имели с вами разговор о создании команды, говорили как строить страну. Но вам не дали никакой должности и вы на это разозлились. Есть еще одна причина - на вашей совести смерти людей, потому что после вашей информации о нашем дроне было много атак вражеских дронов на наших людей", — сказал Зеленский.
После этого началась перепалка между Бутусовым и Зеленским, которую оба сопровождать обвинениями.
Бутусов: "Путаетесь в показаниях"
Зеленский: "Показания можете вы предоставлять"
Бутусов: "О вагнеровцах что-то вам трудно говорить"
Бутусов: "Я хочу сказать, что все, что вы сказали - ложь (на тему вагнеровцев, - УНИАН). Вы это говорите, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко - российского агента. Поэтому ваша тактика - оболгать людей выдумать кучу болтовни и весело уйти. Ваша ложь всем уже хорошо видна. В отличие от вас я дал показания в ГБР еще в сентябре 2020 года. Поэтому я хочу, чтобы вы прекратили ложь, потому что руководство государством во время войны это не "Квартал" и вам это надо изучить. Очень обидно, господин президент"
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, происходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12: 00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.
Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.
Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.