Президент обвинил журналиста в том, что такие вопросы он ставит, потому что не получил должности во власти.

Президент Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналиста Юрия Бутусова, почему при его каденции был сорван ряд спецопераций наших разведчиков и причастен ли к этому руководитель комитета по разведке Руслан Демченко.

Это произошло во время пресс-марафона 26 ноября.

Журналист Юрий Бутусов спросил у президента, не стыдно ли ему за срыв нескольких операций, которые сорвались после того, как Зеленский назначил Демченко руководителем комитета по разведке.

Речь идет о срыве спецопераций по поставкам в Украину клиспронов, захвате тюрьмы "Изоляция", касательно вагнеровцев летом 2020 года и еще нескольких операций, в частности в декабре прошлого года - тогда попал в засаду и погиб разведчик Евгений Голубев.

Читайте такжеЗеленский заявил, что телефон Ермака "слушали" иностранные разведкиЗеленский сначала ответил, что Демченко служил также и в администрации президента Порошенко, а во времена Януковича он, будучи на посту заместителя министра иностранных дел, не ставил подписи под харьковскими соглашениями.

Затем Зеленский начал обвинять Александра Турчинова в потере Крыма, а Порошенко - Донбасса.

Затем перешел к обвинениям и самого журналиста.

"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизни и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно два-три международных разговора я провожу из-за вас. Потому что вы - первый человек, который показал информацию об ответе нашего дрона по НВФ на оккупированном Донбассе. Вы выложили эту информацию и точно так же, как сливали информацию о Бурбе. Хочу вам напомнить, когда я стал президентом, мы имели с вами разговор о создании команды, говорили как строить страну. Но вам не дали никакой должности и вы на это разозлились. Есть еще одна причина - на вашей совести смерти людей, потому что после вашей информации о нашем дроне было много атак вражеских дронов на наших людей", — сказал Зеленский.

После этого началась перепалка между Бутусовым и Зеленским, которую оба сопровождать обвинениями.

Бутусов: "Путаетесь в показаниях"

Зеленский: "Показания можете вы предоставлять"

Бутусов: "О вагнеровцах что-то вам трудно говорить"

Бутусов: "Я хочу сказать, что все, что вы сказали - ложь (на тему вагнеровцев, - УНИАН). Вы это говорите, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко - российского агента. Поэтому ваша тактика - оболгать людей выдумать кучу болтовни и весело уйти. Ваша ложь всем уже хорошо видна. В отличие от вас я дал показания в ГБР еще в сентябре 2020 года. Поэтому я хочу, чтобы вы прекратили ложь, потому что руководство государством во время войны это не "Квартал" и вам это надо изучить. Очень обидно, господин президент"

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, происходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12: 00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Пресс-марафон Зеленского: что нужно знать:

Авторы: Дмитрий Хилюк, Марта Гичко