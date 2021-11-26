В то же время глава государства считает, что очень сложно найти профессионального человека.

Президент Владимир Зеленский посоветовал обращаться с вопросом об увольнении заместителя руководителя Офиса главы государства Олега Татарова к голове ОП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Смотрите, это вопрос к главе Офиса. У него сегодня есть несколько замов. Есть Кирилл Тимошенко, есть Татаров, есть Смирнов, есть Шурма. Я считаю, что это его личная ответственность передо мной относительно результата, раз. Второе - очень сложно найти профессиональных людей. Есть ошибки и есть победы. Так оно и есть", - сказал он.

Читайте такжеПрокуроры будут просить суд арестовать Татарова с возможностью залога в 10 миллионов

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2020 года заместителю руководителя ОП, экс-должностному лицу госкомпании "Укрбуд" Татарову было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии стоимостью 81 млн грн.

Следствие считает, что он может быть причастным к даче взятки за недостоверный письменное заключение судебного эксперта. Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и корпорацией-застройщиком "Укрбуд".

Дело Татарова: что известно

Автор: Дмитрий Хилюк