По словам главы государства, для этого предусматривается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса.

Президент Владимир Зеленский отметил, что обретение полноправного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе является стратегическим курсом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

«Стратегическим курсом государства является приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», - заявил Зеленский.

По словам главы государства, для этого предусматривается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса и получить План действий по членству в НАТО.

Курс Украины в НАТО: что известно

24 февраля Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран - членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

В Белом доме США заявляли, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

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Автор: Константин Гончаров