'Реальная возможность': Зеленский назвал вероятную дату трехсторонних переговоров с Путиным

Украина готова поддержать формат, если будет достигнута договоренность, а участие Трампа и представителей других государств может создать условия для результативных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с участием России и США, которая может привести к реальным результатам, может состояться в декабре в Майами в рамках саммита "Группы двадцати" 12 декабря. Об этом он заявил во время общения с прессой на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Новости.LIVE.

По словам Зеленского, такой формат является одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной.

"Я считаю, что это реальная возможность для проведения трехсторонней встречи с реальным результатом", – заявил Зеленский.

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Президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать необходимую атмосферу для результативной встречи.

"Безусловно, Украина будет поддерживать такой формат, если он будет реализован и будет достигнута соответствующая договоренность", – заявил Зеленский.

Перспективы трехсторонних переговоров

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня. Оба лидера обсудили пути прекращения войны России против Украины.

После встречи у Трампа спросили, существует ли возможность проведения трехсторонней встречи в Майами на полях предстоящего саммита "Большой двадцатки" между ним, Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Как сказал Трамп, он не знает, состоится ли это, но напомнил, что на Аляске у него уже была встреча с Путиным: "Я думаю, что он бы встретился еще раз. Насчет Майами я не знаю. У нас в Майами очень скоро состоится важное событие… Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы, чтобы война закончилась".

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