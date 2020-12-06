Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир - инсталляцию, которую создали из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой и вручил им награды.

Читайте такжеЗеленский присвоил почетные названия подразделениям ВСУКак сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках рабочей поездки в Донецкую область президент в зоне проведения операции Объединенных сил осмотрел боевые позиции украинских бойцов и ознакомился с условиями несения службы.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу. «Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет», - сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность семьям военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло. «Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам», - отметил глава государства.

Также глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

В свою очередь, проинформировали в пресс-службе, военнослужащие подарили президенту памятный сувенир - инсталляцию, которую создали из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

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Автор: Светлана Закелова