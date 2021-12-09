Зеленский и Байден говорили полтора часа: в ОП раскрыли подробности (видео)

В Офисе украинского лидера сообщили о завершении разговора между президентами Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил разговор с американским коллегой Джо Байденом. Беседа Зеленского и Байдена длилась полтора часа, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". Отвечая на вопрос о переговорах Зеленского и Байдена, Ермак рассказал: "Разговор длился практически 1,5 часа.... Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным (Владимиром Путиным – Ред.). И также они говорили и о других вопросах". Автор: Таня Поляковская

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