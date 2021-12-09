Владимир Зеленский пообщался с Джо Байденом / иллюстративное фото ОП
Президент Украины Владимир Зеленский завершил разговор с американским коллегой Джо Байденом.
Беседа Зеленского и Байдена длилась полтора часа, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
Отвечая на вопрос о переговорах Зеленского и Байдена, Ермак рассказал: "Разговор длился практически 1,5 часа.... Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным (Владимиром Путиным – Ред.). И также они говорили и о других вопросах".