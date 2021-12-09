В конце августа США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму 60 млн долларов.

Министерство обороны США на этой неделе отправит в Украину стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Русская служба "Голоса Америки".

По его словам, последняя часть пакета систем безопасности стоимостью 60 млн долларов, предназначенного для Вооруженных сил Украины, будет отправлена в Киев к концу этой недели.

Речь идет об отправке партии стрелкового оружия и боеприпасов.

В рамках этого пакета помощи, о предоставлении которого впервые стало известно в августе, Украине уже было передано другое вооружение, включая ракетную систему "Джавелин".

Кирби сказал, что, как и в случае со всеми пакетами помощи в области безопасности, Украина может использовать предоставленное вооружение по своему усмотрению, однако исключительно в целях самообороны и для защиты суверенитета против российской агрессии.

"Мы ожидаем, что "Джавелины" будут использоваться... в целях самообороны. Мы не накладываем никаких географических ограничений на то, где именно они могут быть задействованы внутри Украины. Мы ожидаем, что (украинцы) будут пользоваться ими ответственно и в целях самообороны", - отметил Кирби.

По словам представителя Пентагона, на данный момент министерство не объявляло о предоставлении какой-либо дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.

Военная помощь США Украине

Как сообщал УНИАН, в конце августа США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности в объеме 60 млн долларов.

1 сентября по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена было заявлено, что помощь США Украине будет включать "Джавелины" и другое оборонное оборудование.

С 2014 года США выделили на поддержку украинской армии 2,5 млрд долларов.

Автор: Виктория Токарева