Американский президент подчеркивает, что вступление зависит от Украины и от членов НАТО.

Президент США Джо Байден подчеркивает, что решение о вступлении Украины в НАТО должен принимать только украинский народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Говоря о переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Байдена, Ермак отметил, что Байден, в частности, рассказал Зеленскому о его "саммите с президентом России Путиным".

"Как об этом уже говорили и руководители Администраций во время их выступлений после разговора с Путиным, президент Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил о всех последствиях, если в Кремле будет принято решение об эскалации вокруг украинских границ и вплоть до вторжения на территорию Украины. Соединенные Штаты и президент Байден об этом сказал очень четко: вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если такое случится", - сказал Ермак.

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Кроме того, добавил он, в последние дни было много разговоров о "якобы каких-то условиях по НАТО относительно членства в НАТО, курса на членство в НАТО Украины".

"Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО - это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и от членов НАТО", - отметил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковская