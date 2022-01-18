Сторонников пятого президента мобилизуют для его поддержки под зданием суда.

Партия "Европейская Солидарность" зовет сторонников лидера политсилы, нардепа, пятого президента Петра Порошенко под здание Печерского суда Киева, где завтра продолжат избрание ему меры пресечения.

Об этом говорится в Facebook "ЕС".

"19 января в 13:00 власть Зеленского снова будет пытаться заключить в тюрьму лидера оппозиции Петра Порошенко. Поэтому мы призываем вас присоединиться к нам и продемонстрировать всевозможным кротам с Банковой, что вместе — мы сила, а Украине нужен Порох. Защитим Пороха — защитим Украину! До встречи", - говорится в сообщении.

Ранее прокуроры заявили, что сторона обвинения просила суд взять Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд грн.

Читайте такжеСторонники Порошенко напали на корреспондента телеканала " НАШ " (видео)Судебное заседание длилось почти целый день. Позже стало известно, что следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов объявит решение о мере пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко 19 января.

Дело Петра Порошенко – что нужно знать

17 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из захваченной части востока Украины и содействии так называемым "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день политик покинул украинскую территорию.

Порошенко не получил сообщение о подозрении лично, поэтому документ отправили по месту жительства, регистрации и на работу.

Производство правоохранители расследуют по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) Уголовного кодекса.

Бывший президент пообещал, что вернется в Киев 17 января.

Позже стало известно, что в столице Печерский райсуд арестовал все имущество нардепа и его активы.

Политик вернулся в Киев 17 января и отправился на заседание суда, в результате которого ему должны были избрать меру пресечения.

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