Партия "Европейская Солидарность" зовет сторонников лидера политсилы, нардепа, пятого президента Петра Порошенко под здание Печерского суда Киева, где завтра продолжат избрание ему меры пресечения.
Об этом говорится в Facebook "ЕС".
"19 января в 13:00 власть Зеленского снова будет пытаться заключить в тюрьму лидера оппозиции Петра Порошенко. Поэтому мы призываем вас присоединиться к нам и продемонстрировать всевозможным кротам с Банковой, что вместе — мы сила, а Украине нужен Порох. Защитим Пороха — защитим Украину! До встречи", - говорится в сообщении.
Ранее прокуроры заявили, что сторона обвинения просила суд взять Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд грн.
Читайте такжеСторонники Порошенко напали на корреспондента телеканала " НАШ " (видео)Судебное заседание длилось почти целый день. Позже стало известно, что следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов объявит решение о мере пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко 19 января.
Дело Петра Порошенко – что нужно знать
17 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из захваченной части востока Украины и содействии так называемым "ЛНР" и "ДНР".
В тот же день политик покинул украинскую территорию.
Порошенко не получил сообщение о подозрении лично, поэтому документ отправили по месту жительства, регистрации и на работу.
Производство правоохранители расследуют по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) Уголовного кодекса.
Бывший президент пообещал, что вернется в Киев 17 января.
Позже стало известно, что в столице Печерский райсуд арестовал все имущество нардепа и его активы.
Политик вернулся в Киев 17 января и отправился на заседание суда, в результате которого ему должны были избрать меру пресечения.