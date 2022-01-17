Меру пресечения Петру Порошенко должны объявить 19 января / фото Михаил Палинчак
Следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов огласит решение о мере пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко 19 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил секретарь заседания.
По его словам, следственный судья выйдет из совещательной комнаты в 14:00 19 января.
Ранее прокуроры заявили, что сторона обвинения просила суд взять Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривень.