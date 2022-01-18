Основанием для внесения Порошенко в поисковую систему стали постановления Печерского райсуда Киева и следователей ГБР.

Экс-президента, народного депутата Петра Порошенко объявляли в розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что информация о розыске Порошенко 14 января была размещена в информационно-поисковой системе. Однако уже 17 января его карточку удалили из базы розыска.

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В МВД пояснили, что основанием для внесения Порошенко к поисковой системе стали постановление Печерского районного суда Киева от 24 декабря 2021 года о задержании подозреваемого и постановление Главного следственного управления ГБР об объявлении Порошенко в розыск.

"По состоянию на 18:00 17 января от инициатора не поступало обращений относительно отмены объявления лица в розыск, как это предусмотрено действующим законодательством. Впрочем, несмотря на то, что Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда г. Киева, информация о его розыске удалена", - отметили в МВД.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко на тот момент находился за границей.

Пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

Экс-президент вернулся в Украину 17 января и сразу отправился на заседание суда, на котором ему должны избрать меру пресечения. Следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов объявит решение о мере пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко в среду, 19 января.

Прокуратура просила суд избрать Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с возможностью выйти на свободу под залог в размере 1 млрд гривен.

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