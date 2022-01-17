Также правоохранители просят обязать пятого президента носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Прокуратура просит суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Об этом заявил один из прокуроров во время заседания Печерского райсуда Киева.

В качестве альтернативы аресту прокуроры просят суд назначить Порошенко залог в размере один миллиард гривень. Они обосновывают такой размер залога размером нанесенного ущерба, имущественным состоянием политика и характером уголовного дела.

Также правоохранители просят обязать пятого президента носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Читайте такжеПорошенко избирают меру пресечения в Печерском суде (онлайн-трансляция)

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

Вас также могут заинтересовать новости: