Лерос утверждает, что в штабе "Слуги народа" знают об инциденте.

Народный депутат Гео Лерос опубликовал якобы решение суда, в котором говорится, что звонок о минировании Александровской больницы осуществили с телефона Руслана Гончарова – помощника нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко.

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Об этом Лерос сообщил в видео на своем Youtube-канале.

По словам нардепа, вечером 8 апреля Тищенко со своими друзьями и подопечными собрали "побухать" и с мобильного Руслана Гончарова сообщили о минировании кардиологического отделения столичной больницы.

Гончаров - давний друг Тищенко и его помощник.

Также, по словам Лероса, к преступлению причастен еще один помощник Тищенко - Дмитрий Богдан.

Нардеп утверждает, что в штабе "Слуги народа" знают об инциденте и даже заменили кандидатуру Гончарова, который был в списке кандидатов партии в горсовет Киева. Лерос утверждает, что после содеянного Тищенко с помощниками побежали "замаливать" грехи в больницу.

При этом соответствующего постановления в реестре судебных решений нет. Обычно, судебные постановления публикуют без фамилий.

Лерос также сообщил, что против него "готовят очередные провокации". В частности, видео, где нардеп Александр Юрченко жалуется, что на него напал Лерос, снял именно Тищенко.

Сам Николай Тищенко уже отреагировал на эти обвинения. В своем Telegram-канале он заявил, что в июне подал на Лероса в суд: "Запомни, за каждый твой фейк придется отвечать по закону".

Напомним, еще в апреле в полицию поступил анонимный звонок. Заявитель сообщил - в кардиологическом отделении столичной Александровской больнице заложена взрывчатка якобы 5 килограммов тротила, которые должны сдетонировать в 3 ночи. Тогда в больницу экстренно выехали взрывотехники вместе с кинологами. И пока те проверяли отделения, всех пациентов, среди которых много на колясках и каталках, эвакуировали в другой корпус.

Отметим, на тот период в Александровской больнице находились более 4 десятков больных коронавирусом пациентов.

В результате взрывоопасных предметов в больнице не обнаружили.

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Автор: Виктория Гордиенко