Херсонский суд оставил под стражей руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского

Сторона защиты намерена подать апелляцию на это решение.

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю РИА «Новости Украины» Кириллу Вышинскому до 13 сентября включительно.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял судья Ярослав Мусулевский.

Сторона защиты заявила, что намерена подать апелляцию на данное решение.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминировали совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена").

17 мая Херсонский городской суд своим решением избрал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

6 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинский уведомлен еще об одном подозрении - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса ("незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По словам Сарган, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был выявлен и изъят пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.