Евгений Плинский привел информацию о расходах горсовета Днепра.

За 4 месяца полномасштабной войны РФ против Украины горсовет Днепра потратила на пиар почти 27 миллионов гривень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист "Антикора" Евгений Плинский.

"Пиар Филатова во время "чумы"? За четыре месяца войны горсовет Днепра потратил на пиар своей работы почти 27 000 000.00 грн. Проанализировав тендеры закупки рекламных и pr-услуг власти города Днепр, задаешься вопросом, а уместна ли такая статья расходов бюджета города в условиях войны?",- написал он.

Журналист также привел пример. На ресурсе "Обозреватель", который фигурирует в договорах на закупку размещения материалов, с марта по июль вышло 50 публикаций о мэре Днепра Филатове.

Также Плинский привел информацию о суммах тендеров:

2 250 000 грн. на освещение деятельности городского совета Днепра в сети Facebook и Telegram 18.07.2022 (тендер завершается)

1 800 000 грн. на продвижение информации деятельности горсовета в социальных сетях. 02.05.2022

2 198 139.60 грн. на рекламные и маркетинговые услуги 24.06.2022

1 099 069.80 грн. на рекламные и маркетинговые услуги 30.05.2022

1 099 069.80 грн. на рекламные и маркетинговые услуги 04.05.2022

4 796 225.00 грн. на рекламу деятельности Днепровского горсовета в сети Интернет 25.04.2022

456 000,00 грн. на освещение деятельности Днепровского горсовета в прессе 25.04.2022

1 538 130.00 грн. на освещение деятельности Днепровского горсовета на радио 25.04.2022

1 408 000.00 грн. на освещение деятельности Днепровского горсовета на региональных телеканалах. 25.04.2022

2 700 000,00 на освещение деятельности городского совета Днепра и депутатов в сети интернет. 18.07.2022 (тендер завершается)

7 550 000.00 на освещение деятельности городского совета Днепра и депутатов в сети интернет. 6.06.2022 (тендер обжалуется)

"И как вишенка на торте. Две недели назад, господин Филатов вышел в СМИ со статьей, что из-за позиции премьера Шмыгаля городам невозможно тратить деньги на ВСУ. Получается что на собственный пиар возможно?",- написал журналист.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре повышают стоимость проезда в общественном транспорте, в мэрии уже объяснили причину.

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