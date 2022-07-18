Стоимость проезда в общественном транспорте Днепра выросла на 5 грн.

В Днепре стоимость проезда в автобусах и маршрутках повысят до 15 гривень.

Такое решение приняли в Днепровском городском совете еще на прошлой неделе. Отмечается, что повысить стоимость проезда планировали с 9 июля, но департаменту транспорта нужно время на обработку предложений от горожан, согласование требований и подписание соглашений с перевозчиками.

Тариф на проезд на городских автобусных маршрутах вырастет с 10 до 15 гривень, по ученическому билету – до 11 гривень.

Проезд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 будет стоить 18 гривень, а по ученическому – 13 гривень.

Стоимость проезда в электротранспорте и метро не изменится. Для школьников при наличии ученического билета проезд – бесплатный.

Как сообщил в комментарии "Стране" заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, повышение цены на проезд в общественном транспорте обусловлено резким ростом цен на топливо.

"Теперь стоимость проезда 15 гривень, а было 10. Это решение приняли в прошлую среду, а обусловлено оно резким повышением цен на топливо", - отметил Лысенко.

Отметим, что подорожание проезда в общественном транспорте произошло почти по всей Украине. Да, в Одессе еще со 2 июля стоимость проезда в маршрутных такси повысится с 10 грн до 15 грн. А в Киеве проезд в частных маршрутках подорожал еще с 21 мая. С тех пор вместо 10 грн, за проезд приходится платить по 15 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: