Обнародован указ президента об увольнении главы Кировоградской ОГА

26 июня правоохранители задержали Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривень.

Обнародован указ президента Владимира Зеленского об освобождении Андрея Балоня от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Читайте такжеЭкс-главу Кировоградской ОГА, попавшегося на вымогательстве взятки, взяли под стражу

Текст указа №253/2020 от 27 июня обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что Балонь уволен согласно поданному им заявлению.

Как сообщал УНИАН, 26 июня правоохранители задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривень. По данным следователей, Балонь хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 тысяч гривень.

Сегодня, 27 июня, суд избрал Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере почти 10 миллионов гривень.

Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года Кабинет министров согласовал увольнение Балоня.

26 июня Зеленский сообщил, что уволил Балоня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram