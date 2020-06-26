"Украл – садись": Зеленский уволил председателя Кировоградской ОГА, которого поймали на взятке

Сегодня ночью Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала факт вымогательства 1,8 миллиона гривень председателем одной из областных госадминистраций и должностным лицом этой же ОГА.

Президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА после того, как руководителя области поймали на взятке в почти 2 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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«Получил несколько дней назад от СБУ информацию относительно того, что в окружении председателя областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона», – цитирует пресс-служба слова президента.

Зеленский подчеркнул, что «закон один для всех».

«Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным... Нет «наших – не наших». Украл – садись», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала факт вымогательства 1,8 миллиона гривень председателем одной из областных госадминистраций и должностным лицом этой же ОГА.

Зеленский назначил бывшего заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

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