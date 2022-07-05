Сегодня в Генштабе сообщили о новых правилах выезда военнообязанных за пределы места своего жительства.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о запрете покидать место проживания военнообязанным призывного возраста без разрешения военкома. Эта инициатива уже вызвала немало критики.

В частости, народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук констатировал, что запрет уже вызвал "бунт" в соцсетях. И сказал, что в таком виде этот приказ реализовать невозможно и его обязательно нужно менять.

"Это выглядит максимально не "ок", и это понимают все. И это понимаем, в том числе, мы с коллегами. Потому что если мы говорим не о проживании, а о пребывании, то это станет полностью экономика страны... Вопрос точно необходимо будет урегулировать и внести изменения в закон", - сказал он в своем видеообращении на своей странице в Facebook.

Нардеп от "СН" Роксолана Пидласа также выразила недовольство запретом на передвижение внутри страны, и пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы изменить законодательство, "которое сделало принятие этого бреда возможным".

"Решение о том, что без разрешения военкома мужчинам (а вскоре и женщинам) нельзя выезжать за пределы города проживания – это ерунда, которая повлечет за собой социальный взрыв и крах экономики. Как полноправная и дееспособная гражданка, я лично не вижу необходимости получать разрешение у кого-то на передвижение в пределах моей страны. Я бы вообще хотела, чтобы государство никогда обо мне не упоминало, а наше взаимодействие ограничивалось кликами в Дии. Как депутат, приложу максимум усилий, чтобы изменить законодательство, которое сделало принятие этого бреда возможным", - написала она на своей странице в Facebook.

Новый запрет для военнообязанных в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Украине разработали порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным за пределы места проживания. В Генштабе уже подтвердили такой запрет и разъяснили его детали.

Адвокат ADER HABER Дмитрий Воронцов подробно объяснил детали этой законодательной инициативы.

Вас также могут заинтересовать новости: