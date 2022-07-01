В первые месяцы широкомасштабного наступления России на Украину и отчаянного сопротивления украинцев, вопрос выезда за пределы места жительства лиц призывного возраста, военнообязанных и резервистов стал одним из самых обсуждаемых, а потому нуждался в надлежащем реагировании со стороны государства.

Целесообразно отметить, что на сегодняшний день украинское законодательство содержит только ряд отдельных общих положений, которые хаотично закреплены в нескольких законах и подзаконных актах и сводятся к одному основному правилу: "Основанием для выезда призывников, военнообязанных и резервистов за пределы места жительства, с момента объявления мобилизации и в военное время, является разрешение руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания таких лиц на воинском учете".

В то же время процедура получения упомянутого выше разрешения и, что самое главное, лица, которые могут его получить в условиях военного положения и с момента объявления мобилизации, до сих пор в украинском законодательстве не очерчены вообще.

Поэтому, по некоторой информации, в настоящее время идет подготовка нормативного акта, который будет регулировать порядок выдачи разрешения на выезд за пределы места проживания (в дальнейшем – разрешение на выезд) лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени.

Вот его ключевые позиции:

Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования таким категориям граждан Украины:

призывникам, которым предоставлены или которые имеют право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т. п), на срок до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и на военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты окончания срока действия удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты, указанной на выписке из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;

в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Разрешение на выезд не предоставляется гражданам Украины, которые:

исключены с воинского учета по причинам прекращения гражданства Украины, достижения предельного возраста пребывания в запасе, признании военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением с воинского учета и по другим основаниям, полный перечень которых приведен в части 6 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

выбывают в командировки и являются военнообязанными, которые забронированы на период мобилизации и в военное время (при наличии подтверждающих документов);

являются призывниками, военнообязанными и резервистами и сняты с воинского учета, в том числе в связи с отправлением к новому месту жительства.

При этом, в последнем случае основанием для выезда за пределы места проживания таких категорий лиц должна быть отметка о снятии с воинского учета в удостоверении о приписке к призывному участку, в военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Кроме того, такие лица должны встать на воинский учет в течение семи суток с даты снятия с воинского учета по предыдущему месту жительства.

Несмотря на то, что разработан порядок выдачи разрешения на выезд призывников, резервистов и военнообязанных устраняет определенный пробел в правовом регулировании, все же остаются вопросы к некоторым его положениям, а именно в части выдачи разрешения на выезд военнообязанным и резервистам в других отдельных случаях, при наличии уважительных причин и подтверждающих документов.

Если буквально читать и толковать текст предложенного порядка получения разрешения на выезд, можно прийти к выводу, что для того, чтобы выехать из любого населенного пункта, в котором зарегистрировано место жительства, военнообязанному, резервисту или призывнику необходимо получать в территориальных центрах комплектации разрешение на выезд. Кроме того, законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" также запрещено в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам выезжать из мест проживания без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) центра комплектования. Фактически, речь идет об ограничении права на свободу передвижения лица, что соответствует положениям статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Очевидно, что предусмотреть все причины и случаи, в случае наступления которых получить необходимое разрешение на выезд, физически невозможно.

...для того, чтобы выехать из любого населенного пункта... военнообязанному, резервисту или призывнику необходимо получать разрешение...

Однако требование о предоставлении документов, которые будут подтверждать уважительность таких причин или оснований, может создавать условия для злоупотребления со стороны руководителей центров комплектования, ведь последнее слово в выдаче разрешения на выезд все равно будет оставаться за ними.

Этот порядок предложен также к применению в вопросах оформления документов для пересечения государственной границы, однако пока неизвестно, каким образом его положения будут соответствовать нормам действующих Правил пересечения государственной границы, утвержденных Кабмином 27 января 1997 года. Ведь в подзаконном акте, который разрабатывается, не предлагаются к обсуждению и дальнейшей разработке изменения к правилам.