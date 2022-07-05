Согласно документу, Генштаб в праве регулировать порядок выезда из места проживания/пребывания с момента объявления военного положения и мобилизации.

В Украине разработали порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным за пределы места проживания.

Об этом свидетельствует фотокопия подписанного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным документа, опубликованная народным депутатом от фракции "Слуга народа" и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александром Федиенко на его странице в Telegram.

Как пишет нардеп, действия Министерства обороны проходят в рамках действующего законодательства. Законы Украины:

"О правовом режиме военного положения"

"О мобилизационной подготовке и мобилизации"

"О военном учете и военную службу"

В документе отмечается, что согласно законодательству с момента объявления мобилизации в Украине и в военное время "основанием для выезда за пределы места проживания (места пребывания) для призывников, военнообязанных и резервистов является разрешение районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (в народе по прежнему называемого "военкоматом") по месту пребывания на воинском учете".

Это положение соответствует пункту 9 порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденного Кабмином 7 декабря 2016 года. Особенности проведения военного учета регулирует Генеральный штаб ВСУ.

Исходя из этого Генштаб утвердил порядок выдачи разрешения гражданам Украины, пребывающих на военном учете в ТЦК на выезд из места проживания/пребывания. Также это касается оформления документов для выезда за границу.

Документ подписан Главнокомандующим Валерием Залужным, но в нем не указана дата его утверждения.

Нардеп пообещал опубликовать подробности о документе Минобороны сегодня, 5 июля.

Ранее о том, что такой документ готовиться, мы своих читателей предупреждали: адвокат ADER HABER Дмитрий Воронцов подробно объяснил детали этой законодательной инициативы.

Как писал УНИАН, с 1 октября 2022 года в Украине женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет. В МВД объяснили, будет ли украинкам запрещен после этого выезд за границу.

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