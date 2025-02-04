С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года.

Украина и США не обсуждали возможность проведения выборов в стране до конца 2025 года. В то же время, если команда Белого дома поднимет этот вопрос, Киев готов его обсудить. Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает "Суспільне".

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - сказала Маркарова.

Возможность проведения выборов в Украине

Напомним, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, если в ближайшие месяцы ей удастся договориться о перемирии. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

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План Кэллога о том, что Украина должна провести выборы до конца года, является провальным, даже если будет перемирие с Российской Федерацией, считает советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он заявил, что сложно полностью оценить позицию Кэллога по этому вопросу.

"Но если его план - это только прекращение огня и выборы, то это провальный план - [кремлевского диктатора] Путина не запугать только этими двумя вещами", - отметил Литвин.

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