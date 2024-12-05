По словам главы ОП, для проведения выборов необходимо, чтобы каждый украинец имел возможность проголосовать.

В Украине проведут выборы сразу после окончания войны, ведь важно, чтобы военнослужащие и люди, которые выехали за границу, имели возможность проголосовать. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

Журналист издания спросил у Ермака, верит ли он в то, что выборы в Украине могут быть в 2025 году.

"Прежде всего президент Зеленский является демократом по своей натуре, он самый большой сторонник демократии в отношении Украины. Он очень четкий в отношении выборов. Он готов к ним в любой момент, но всегда говорил: "У меня есть несколько очень важных для меня пунктов", - отметил глава ОП.

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По словам Ермака, для президента Украины важно то, чтобы весь демократический мир признал выборы легитимными и соответствующими демократии мира. А чтобы так было, необходимо, чтобы каждый украинец имел возможность проголосовать вместе с воинами и людьми, которые временно выехали за пределы страны.

"Но как только наступит мир, мы готовы немедленно начать демократические выборы в нашей стране", - добавил политик.

Возможность проведения выборов в Украине во время войны

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны. По его словам, в Украине есть некоторые люди, которые хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради него.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на материал издания The Economist о том, что выборы в Украине могут состояться уже в мае 2025 года. Он отметил, что люди, которые работают в свободных медиа и пишут такие статьи, предлагают закончить войну за счет страны, на которую напали.

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