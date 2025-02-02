Советник Зеленского заявил, что необходимо учитывать в этой ситуации.

План спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога о том, что Украина должна провести выборы до конца года, является провальным, даже если будет перемирие с РФ, считает советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

При этом он заявил, что сложно полностью оценить позицию Келлога по этому вопросу.

"Но если его план - это только прекращение огня и выборы, то это провальный план - [кремлевского диктатора] Путина не запугать только этими двумя вещами", - написал Литвин в социальной сети X (Twitter).

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По словам советника президента Украины, Россия продолжает находить новые способы обхода санкций и заработка денег на нефтепродуктах, а также, параллельно этому, наращивать производство боеприпасов и ракет. Это делается не для того, чтобы "уважать демократических соседей".

"Военный союз России с Северной Кореей - это явно не соблюдение режима прекращения огня", - подчеркнул Литвин. Поэтому он считает, что было бы лучше увидеть "более глубокий подход" со стороны западных партнеров Украины по отношению к полномасштабной войне. Но в то же время Трамп глубоко и мудро говорит о ситуации и о том, что он действительно может оказать давление на Путина.

"Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира", - подытожил Литвин.

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Ранее УНИАН сообщал, что достижение прогресса по Украине возможно в течение ближайших 100 дней, считает Кит Келлог. "Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе", - отметил он.

Кроме того, Келлог заявил, что Трамп не исключает покупку оружия для Украины за счет замороженных активов РФ. "Это одна часть головоломки, которую нужно обсудить, и она будет на столе с президентом для обсуждения, но это не та часть, которая решит проблему. Но это интересный момент, и его стоит обсудить", - пояснил Келлог.

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