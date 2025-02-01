В частности, есть идея провести выборы в период между объявлением режима прекращения огня и окончательным подписанием мирного соглашения.

Новая президентская администрация США хочет, чтобы сразу после прекращения активных боевых действий Украина провела выборы. Об этом в интервью Reuters заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это важно. Я считаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, у вас потенциально есть больше чем один человек", - сказал он.

Как рассказали Reuters неназванные информированные источники, мирный план Трампа все еще в процессе создания, и никаких политических решений до сих пор не было принято, но Келлог и другие официальные лица Белого дома в последние дни обсуждали, как подтолкнуть Украину согласиться на выборы в рамках первоначального перемирия с Россией.

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Два человека, знакомых с дискуссиями в администрации Трампа, сообщили, что в Белом доме также обсуждают, стоит ли настаивать на начальном прекращении огня, прежде чем пытаться достичь более устойчивого соглашения. Если бы в Украине состоялись президентские выборы, победитель мог бы быть ответственным за переговоры по долгосрочному пакту с Москвой, говорят они.

Высокопоставленный "советник" в Киеве и источник в украинском правительстве сказали, что администрация Трампа еще официально не требовала от Украины проведения президентских выборов до конца года.

Однако, как говорят источники в Вашингтоне, украинцы признались американским партнерам, что боятся вмешательства россиян в украинские выборы, если те будут проходить в такой нестабильный момент.

Вместе с тем источник в украинском правительстве заявил, что Путин использует вопрос выборов в Украине как фальшивый повод для срыва будущих переговоров.

"(Он) расставляет ловушку, утверждая, что если в Украине не пройдут выборы, он может впоследствии проигнорировать любые договоренности", - сказал источник.

Некоторые бывшие чиновники США говорят, что они скептически настроены относительно возможности достичь мирного соглашения в ближайшие месяцы или что выборы состоятся в 2025 году.

Вопрос выборов в Украине

Как писал УНИАН, пятилетний президентский срок Владимира Зеленского подошел к концу весной 2024 года. Каденция действующего состава Верховной Рады закончилась за полгода до того. Однако украинская Конституция прямо исключает возможность проведения парламентских выборов в условиях военного положения. Кроме того, на уровне закона запрещены и выборы президента во время военного положения.

На днях российский диктатор Владимир Путин, который уже в пятый раз занимает пост президента РФ, несмотря на конституционное ограничение в две каденции, поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины. В частности хозяин Кремля считает, что украинский лидер якобы не имеет полномочий подписывать мирное соглашение.

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