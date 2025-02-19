Чтобы провести выборы сразу после прекращения огня, надо, чтобы в парламенте был уже готовый к рассмотрению законопроект, говорит нардеп.

Провести выборы в Украине сразу после прекращения огня нереалистично, считает народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом она заявила в эфире Радио Свобода.

По ее словам, чтобы провести такие выборы, нужно, чтобы в парламенте был уже готов к рассмотрению законопроект, который бы регулировал эти "послевоенные выборы". Важным фактором является и обеспечение демократичности и прозрачности выборов, добавила Климпуш-Цинцадзе.

"Какие это должны быть послевоенные выборы, при каких условиях обеспечения этого режима соблюдения огня, как организационно, финансово, безопасностно, информационно обеспечить эти выборы, как обеспечить, чтобы эти выборы проходили способом, который бы гарантировал их демократичность, прозрачность и соответствие базовым демократическим нормам? Мы же не хотим с вами выборы, которые бы напоминали выборы в Российской Федерации или в Беларуси", - отметила нардеп.

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Она подчеркнула, что европейские партнеры Украины понимают это и во время закрытых дискуссий, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности, выражали четкую позицию, что выборы возможны только после достижения реального мира.

Последние заявления относительно выборов в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 18 февраля президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии раскритиковал украинское руководство, в частности президента Владимира Зеленского, и заявил, что в Украине должны пройти выборы.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отметил, что для проведения президентских и парламентских послевоенных выборов необходимо принятие украинским парламентом специального закона, который будет касаться исключительно послевоенных выборов.

Также президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что готов говорить о выборах в стране, однако украинцы не хотят этого. Он отметил, что сейчас важно сохранить единство внутри страны.

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