На сегодня никакой определенной даты президентских и парламентских выборов нет, отметил Корниенко.

Для проведения президентских и парламентских послевоенных выборов необходимо принятие украинским парламентом специального закона. Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодня в Украине нет правового регулирования проведения послевоенных выборов.

"У нас есть правовое регулирование в Избирательном кодексе, которое касается срочных и досрочных выборов, а относительно внесрочных выборов такого нет. Потому что никто не предполагал, что у нас будет полномасштабное вторжение и еще и такое длительное", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что надо принимать специальный закон, который, наверное, будет касаться исключительно этих послевоенных выборов. При этом добавил, что он будет касаться президентских и парламентских выборов, а возможно и местных, если они также будут пропущены по срокам.

Корниенко прогнозирует, что будет непростая дискуссия в ВР, а также будут вноситься тысячи поправок, политические партии будут отстаивать свои позиции по дискуссионным вопросам о так называемых временных участках. Первый заместитель председателя ВР сказал:

"У нас разрушена инфраструктура - более 5 тысяч участков потеряно сейчас и ЦИК предлагает как одно из решений - это временные так называемые временные участки. Но будут люди, которые будут выступать против этого. Это я вам гарантирую. Также будут партии, которые будут "атаковать" избирательную систему, чтобы отойти от Избирательного кодекса".

При этом выразил убеждение, что специальный закон будет принят достаточно оперативно. По его словам, этот закон на 95% будет базироваться на Избирательном кодексе. Он добавил, что также необходимо будет принятие изменений в бюджет, чтобы выделить средства на выборы, потому что, в частности, на 2025 год избирательные расходы не предусмотрены.

Корниенко считает, что избирательный процесс не должен длиться 2 месяца как всегда, а, учитывая ситуацию с безопасностью, должен происходить в более сжатые сроки.

Отвечая на вопрос по поводу 26 октября 2025 года как возможный день выборов, Корниенко отметил, что называние дат выборов в нынешней ситуации, когда еще не понятны перспективы относительно будущего, то как "это пальцем в небо" ткнуть. Он добавил:

"Нет никаких сейчас дат утвержденных. Есть принципиальные вещи - выборы могут быть проведены в течение полугода после завершения правового режима военного положения. Для проведения президентских и парламентских выборов нужна подготовка".

По его словам, действительно ЦИК работает, обновляет уже более года реестр избирателей. Также рассказал, что ведется проверка помещений, где обычно проводятся выборы. По его словам, предусмотрены меры по проверке помещений на предмет безбарьерности на выборах, потому что многие ветераны, которые имеют проблемы после ранения, требуют, чтобы были обустроены, в частности, пандусы на избирательных участках.

Возможность проведения выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что готов говорить о выборах в стране, однако украинцы не хотят этого. Он подчеркнул, что сейчас важно сохранить единство внутри страны.

Ранее Зеленский говорил, что выборы состоятся уже после завершения горячей фазы войны и отмены действия военного положения.

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